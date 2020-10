Filmtipset

Experimentell panik-dans träffar rätt

Alla har vi drabbats på olika vis av covid-19 och de ringar på vattnet som viruset har fört med sig. Regissören Jonathan Glazer och kompositören Mica Levi, som skapade scifi-mästerverket “Under the Skin” (2014) tillsammans, tar all ovisshet, all ångest, alla jobbiga känslor och kanaliserar dem rakt in i den tio minuter långa kortfilmen “Strasbourg 1518”.