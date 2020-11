FILMTIPSET

Filmtips: Ojämn men njutbar ny resa i Star Wars-världen

The Mandalorian (Serie, Disney+)

”Det är rappt, snyggt, underhållande och härligt western-flörtande.” Viktor Jerner recenserar serien The Mandalorian.

Få popkulturella fenomen ligger så nära mitt hjärta och min själ som “Star Wars”. Trots att jag närmar mig 30-strecket med stormsteg så kan jag fortfarande bli lika barnsligt upprymd av att se Yoda dyka upp i “Star Wars: The Last Jedi” (2017) som jag var när jag som pojkspoling för första gången såg Luke spränga dödsstjärnan i “Star Wars: A New Hope” (1977). Det enkla och tidlösa berättandet om det godas kamp mot det onda blir i kombination med fantasy-magin i varelserna och världen något alldeles oemotståndligt härligt. Jag kan inte värja mig för det, och det vill jag inte heller.