Filmtips: ”Ond bråd död i Alaska”

Hold the Dark (Film, Netflix)

”Ger du den här spännande och suggestiva filmen tid och kärlek så kommer den belöna dig för det.” Viktor Jerner recenserar Hold the Dark.

Efter genombrottet med "Blue Ruin" (2013) och upptrappningen med fenomenala "Green Room" (2015) levererade Jeremy Saulnier under 2018 sin mest storskaliga och ambitiösa film hittills. Vissa tyckte att det resulterade i ett oinspirerat snedskott, men jag tycker precis tvärtom och känner att den bör lyftas fram ur skamvrån. "Hold the Dark" är nämligen inget annat än Saulniers tveklöst bästa film hittills och den karga vinterkylan i Alaska passar hans melankoliska berättarstil och nattsvarta tematiska lutningar perfekt. Storyn om en pojke som misstänks ha dödats av vargar och Russell Core (Jeffrey Wright), mannen som får i uppdrag att undersöka det hela, är inget extraordinärt, men under ytan finns det så gränslöst mycket att tugga på. Ger du den här spännande och suggestiva filmen tid och kärlek så kommer den belöna dig för det.