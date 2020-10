Filmtips: Vass Coppola på myshumör

”Sofia Coppola sjunde och senaste film “On the Rocks” (2020) är nog även hennes mest publikfriande hittills. Premissen med en författare (Rashida Jones) som tar hjälp av sin casanova till pappa (Bill Murray) för att gå till botten med makens eventuella otrohet drar nämligen lite åt romcom-hållet.” Viktor Jerner recenserar On the Rocks.

Foto: Apple TV+