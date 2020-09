Filmtipset

Förbluffande succé när Flanagan gör uppföljare till odödligt mästerverk

När jag väl såg den blev det dock glasklart direkt att Mike Flanagan, som både skriver och regisserar, har lyckats med det omöjliga. I berättelsen om den nu vuxna Danny Torrance (Ewan McGregor), som terroriserades av sin galna pappa i “The Shining”, tillfredsställer han både King- och Kubrick-fansen. Danny är djupt traumatiserad efter händelserna på Overlook Hotel i barndomen och har likt sin far nu vänt sig till spritflaskan för självmedicinering. Först när han möter den välvilliga främlingen Billy (Cliff Curtis) hittar han en väg ut ur mörkret, och väljer att ta den. In i hans liv kliver då Abra (Kyliegh Curran), en ung flicka med samma telepatiska krafter som honom själv, med hänsynslösa Rose the Hat (Rebecca Ferguson) i hälarna. Rose och hennes hungriga gäng skyr inga som helst medel för att hitta barn med övernaturliga krafter och konsumera deras “shine” för att själva bli starkare. Just när Danny har kommit på rätt köl igen hopar sig de olycksbådande molnen kring honom.