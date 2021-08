Galleri öppnar för ansökningar till fotoutställning: ”Intresset är stort”

För andra året i rad arrangerar galleriet en salong för konstfotografi ”Kalmar Photo Art”. Utställningen sätts upp i december och vem som helst har möjlighet att skicka in sitt bidrag. Därefter avgör en jury vilka fotografier som tas med.

– Intresset för fotokonst är stort. Den har fått ett allt starkare genomslag och erkännande som konstform. Jag tror att det är en mer lättbegriplig konstform som också är tillgänglig för alla idag via telefonen. Man blir översköljd av bilder idag och då blir man kanske mer kräsen i vad man tycker är snyggt. Dagens medborgare är vana att bedöma bilder och njuta av dem, säger Jonas Hallberg, Persona Galleri.

– Vi fick in över 300 fotografier från ett 80-tal fotografer förra året, jag hoppas att vi får in ännu fler bidrag i år. Jag tror det är många som har fotograferat mer under pandemin och att kreativiteten har skakat loss när man har haft mindre att göra.