Annelie Henrysson: Glöm avståndet – förvandla farmor till en levande ljudbok

Kanske blir det Barbara Cantinis mysrysliga historia om Mortina som blir uppläst via Facetime under några av jullovets slappa dagar. Den här boken om zombien Mortina (nummer två i serien) har fått undertiteln ”och den förskräckliga kusinen”. Och det är just förskräcklige kusinen Dilbert som står utanför Mortinas dörr och ringer på en dag. Fruktansvärt onödigt, tycker Mortina men eftersom dagen hittills varit trist släpper hon ändå in honom.