Mys och allvar går hand i hand i fenomenal Dickens-tolkning

Så här 170 år efter romanen publicerades är det den skotska provokatören och satirikern Armando Iannucci som har tagit över stafettpinnen. Efter att främst ha blivit känd för bitiga politiska komedier som “In the Loop” (2009) och “The Death of Stalin” (2017) känns “David Copperfields äventyr och iakttagelser” (2020) som en spännande avstickare - en synnerligen lyckad sådan.

Titelkaraktären är en Dickens-hybrid som genomgår många av författarens egna framgångar likväl som motgångar. I olika åldrar spelas han av Jairaj Varsani och Dev Patel som gestaltar hur han växer upp med en ensamstående mamma (Morfydd Clark) på engelska landsbygden, till en början harmoniskt och glädjefyllt. Tillvaron slås plötsligt i spillror när en våldsam ny styvfar (Darren Boyd) flyttar in, vilket leder David in på en bana som tar honom till allt från misären i en svettig glasfabrik till ytligheten i den flamboyanta överklassen. Längs hela resan mellan klasserna brottas han med en sorts permanent identitetskris och försöker desperat passa in, ofta på sin egen bekostnad.