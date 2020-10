Sylvassa replikskiften och glödheta teman när Sorkin återvänder till rätten

Viktor Jerner recenserar The Trial of the Chicago 7 som har premiär på Netflix i dag. ”Kombinationen av publikfriande underhållning i toppklass och ständigt aktuell tematik (polisvåld tycks återkomma i alla tider) placerar tryggt “The Trial of the Chicago 7” bland årets bästa filmer, om inte till och med i den absoluta toppen av den listan.”

Foto: Netflix