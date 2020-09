Filmtipset

Träffande och tänkvärt när vemodiga Kaufman får fria händer

I’m thinking of ending things (Film, Netflix, premiär 4/9)

I’m thinking of ending things (Film, Netflix, premiär 4/9)

Som manusförfattare till filmer som “Being John Malkovich” (1999), “Adaptation” (2002) och “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004) gjorde Charlie Kaufman sig ett namn på tidiga 2000-talet som en väldigt djupsinning och melankolisk filmisk röst. Efter de projekten började han också regissera sina egna manus, vilket ledde till filmerna “Synecdoche, New York” (2008) och stop motion-pärlan “Anomalisa” (2015). I samtliga av de nämnda utforskar han det mänskliga tillståndet och allt vad det innebär med en stor dos bitande cynism och existentiellt vemod, vilket alltid faller mig i smaken.