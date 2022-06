Senare under dagen var branden vid Cedergrens fortfarande inte under kontroll och räddningstjänsten fortsätter sitt släckningsarbete på platsen. Räddningstjänsten arbetar även med begränsande åtgärder, främst för att säkra elförsörjning till angränsande stall på området. Det finns fortfarande risk att branden sprider sig. De två skopande helikoptrarna avvecklas under eftermiddagen medan släckningsarbetet fortsätter från marken.