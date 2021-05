Filmtipset

Bekant undercover-story i pigg ny skrud

Judas and the Black Messiah (Film, bio & digital hyrfilm)

Filmer om infiltrerande mullvadar råder det sannerligen ingen brist på, men Shaka Kings verklighetsbaserade “Judas and the Black Messiah” (2021) känns som en uppiggande unik sådan. I en genre som ofta kretsar kring poliser som går “undercover” i kriminella organisationer avviker denna med sin story om Black Panther-medlemmen Bill O’Neal (Lakeith Stanfield) som på sena 60-talet blev FBI-informatör under hot. Hans primära uppdrag var att samla skadlig information om Fred Hampton (Daniel Kaluuya), den oerhört karismatiska, framgångsrika och älskade ledaren för Chicagos Black Panther-rörelse. I takt med att O’Neal och Hampton byggde ett djupt förtroende för varandra växte också en genuin vänskap fram, något som komplicerade det hela.