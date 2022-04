Bluesband gör comeback på Söderport

The Chargers är ett band från Kalmar och Mönsterås med omnejd. Bandet startade som ett projekt med namnet The Project och under sommaren 2016 deltog bandet i två stycken ”Blues contests” i samband med Mönsterås Roots & Blues Festival samt Borgholm Blues & Rock Festival. Responsen var enorm och bandet vann publikens pris i Mönsterås och både publikens och juryns pris i Borgholm.