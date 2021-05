Filmtipset

Bombastisk kombo av kuppfilm och zombieaction

FILM: Army of the Dead – Netflix

Efter några år kantade av allt från personliga tragedier till kollisioner med filmbolag önskar man verkligen att det ska gå bra för Zack Snyder (“Watchmen”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), en oförtjänt hårt sågad regissör och manusförfattare. Så sent som för bara någon månad sedan fick han en efterlängtad seger i och med släppet av den mytomspunna ursprungsversion av superhjältefilmen “Justice League” som uppskattades av både publik och kritiker (inklusive undertecknad). Nu har han gjort det igen, med actionstänkaren “Army of the Dead” som kan ses som lite av en spirituell uppföljare till hans debutfilm “Dawn of the Dead” (2004).