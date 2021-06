Då blir det discofest på Öland

– Det är nog inte bara vi musiker som är rejält spelsugna nu utan jag tror att publiken också törstar efter lite partystämning igen. Idén att bilda ett discoband med musiker från både Stockholm och Öland har jag knådat länge. Och i år blev det av med råge. Keyboard, trummor, kör och blås plockar vi från Öland. Sång, gitarr och bas från Stockholm. Tanken är att vi och Moose Brothers under discokulans sken kommer köra alla de gamla bekanta dängorna; Bad Girls, Le Freak, Soulman, Sweet Home Chicago, Celebration, Play that funky music och förstås Disco Inferno, säger Jonas Gustavsson, gitarrist och producent för arrangemanget.

– En kväll med 70-talsnostalgi vill vi gärna att publiken får klä sig i typisk 70-talsstil. Tycker publiken att det är ett lika roligt initiativ som vi musiker ska vi nog göra det till en återkommande sommartradition på Öland. That´s the way we like it liksom.