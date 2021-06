De framför Lagerlöfs Legenden om fågelboet ikväll: ”Ska bli spännande”

Idén till föreställningen kläcktes av Olof under sen höst. Han kontaktade Jan och föreslog att de borde göra något med Selma Lagerlöf och att ljudsätta en av hennes texter. Tillsammans har de skapat ett manus som utgör föreställningen.

– Det blir bland annat Bach, en gammal medeltida psalm av Hildegard av Bingen, Blott en dag och Can't help falling in love med Elvis Presley Det är ett ganska brett spektra, säger Olof Sundström.