Den mysigaste apokalypsen någonsin

Station Eleven (Serie, HBO Max)

En serie om en global pandemi som utrotar 99% av mänskligheten på bara några dagar kanske inte känns som det mest vältajmade eller efterlängtade just nu, av förklarliga skäl. Att undvika den spektakulära serieupplevelsen “Station Eleven” (2022) vore dock att ge covid ytterligare en seger, vilket ingen vill. Serien baseras på Emily St. John Mandels roman av samma namn och är skapad av Patrick Somerville (en av hjärnorna bakom mästerverket “The Leftovers”) och deras röster smälter verkligen samman på sömlöst vis. Under tio avsnitt ser vi det som hände innan, under och långt efter virusutbrottet, med särskilt fokus på en ung skådespelerska vid namn Kirsten (spelad av Matilda Lawler som 10-åring och Mackenzie Davis som 30-åring).