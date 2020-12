Filmtipset

En delikat munsbit Yorgos

Nimic (Kortfilm, Mubi)

Den grekiska auteuren Yorgos Lanthimos fortsätter sin lika esoteriska som njutbara resa in i den mänskliga naturens snåriga dunkel. I denna blott tolv minuter långa kortfilm kombinerar han den urbana ångesten i “The Killing of a Sacred Deer” (2017) och det fisheye-prägladebildspråket i periodmästerverket “The Favourite” (2018) och samklangen är total.

Berättelsen kretsar kring en professionell cellist (spelad av enigmatiska Matt Dillon) som får den oftast harmlösa frågan ”excuse me, do you have the time?” från en främmande kvinna i tunnelbanan. Med tanke på att det är en Lanthimos-film så är det dock ingen överraskningatt cellistens liv efter det mötet hamnar på en mycket märklig och obehaglig bana, en bana som sätter hela hans existens på spel.