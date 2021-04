Ingen Oscar till Molly Sandéns låt

Låten "Husavik (My Hometown)", från filmen "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", av låtskrivarna Savan Kotecha, Fat Max Gsus och Rickard Göransson var nominerad i kategorin Bästa låt.

Vid nattens Oscarsgala fick teamet bakom ”Husavik (My Hometown)” dock se sig slagna av låten "Fight for You" från filmen "Judas and the black Messiah", som utsågs till bäst låt.