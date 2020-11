Kalmarsonen släpper nytt album

– Sångerna har ett stänk av svärta och handlar om separationer, nystarter och att uppskatta vänskap och allt det fina som finns på livets smörgåsbord. Det har varit härligt att få vara i skapandebubblan, skriva, umgås med musikerna, grotta in sig i detaljer under produktionen och helt gå in i musikens förtrollande värld, säger Peter Glyt.