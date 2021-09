Krogsvepet: Här är utelivet när dansgolven öppnar

För den som vill gå och ta en öl eller något gott att dricka finns såklart Lilla Puben, Pipes of Scotland, FF:s<strong id="strong-b679df7c8e4f8852ba5346378297ca3a"> </strong>eller McCool's bar med flera. Pipes of Scotland serverar sin populära after work onsdag till fredag mellan klockan 16.00 till 19.00.