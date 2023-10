LISTA: Här är 16 film- och serietips inför Halloween

Publicerad idag 12:00

Halloween. Foto: Mostphotos

För de som vill kura ihop sig i en fåtölj i en biosalong finns flera nya filmer att välja på, som The Exorcist: Believer, Saw X, Canceled och The Nun 2. Det finns även en ny rysare för de yngre tittarna, filmen Nelly Rapp och Dödens spegel. Den är baserad på Martin Widmarks böcker, som också har skrivit LasseMajas detektivbyrå. Filmen innehåller mörker och otäcka möten med varulvar, vampyrer och troll, blandat med humor, snällhet och förståelse.

På streamingtjänsterna har bland annat den svenska filmen Konferensen (2023) släppts. Den har dock åldersgränsen 18+ och handlar om en udda samling kommunanställda som inte bara bråkar med varandra, utan även får en blodtörstig mördare på halsen under vad som skulle ha varit en stillsam konferens. Medverkande är Katia Winter, Adam Lundgren och Eva Melander.

Annons

Även skräck- och dramaserien The Fall of the House of Usher (2023), skapad av Mike Flanagan, har blivit en snackis. Serien, som på svenska heter Huset Ushers undergång, och riktar sig till åldersgruppen 16+, är bland annat baserad på Edgar Allan Poes novell med samma namn. Storyn kretsar kring två syskon som bygger en dynasti för att trygga familjens förmögenhet och framtid. Allt hotas dock när deras arvingar börjar dö, en efter en, under mystiska omständigheter.

Sedan har vi självfallet de gamla Halloween-klassikerna som aldrig går ur tiden. Det finns en hel del gamla filmer att se för att komma i stämning inför Halloween. Vissa föredrar enbart skräck, men det finns faktiskt ett bredare utbud än så – både för barn och vuxna. Här är listan med några lite äldre filmer där en del även passar de lättskrämda.

Ghost (1990) har Demi Moore och Patrick Swayze i huvudrollerna. Historien kretsar kring en ung man som mördas, men vars ande stannar kvar för att varna sin älskade för en överhängande fara.

Ghostbusters (1984) handlar om ett gäng forskare som bestämmer sig för att bli spökjägare. En dag får de ett mycket speciellt uppdrag och Ghostbusters ställs inför en uppgift som är mycket svårare än att fånga ett vanligt spöke.

För den lite yngre målgruppen är Casper (1995) en given favorit. Filmen handlar om ett litet spöke vid namn Casper. James Harvey och hans dotter Kat flyttar in i huset där Casper spökar, men han blir snabbt förälskad i Kat.

Tim Burtons film The Nightmare Before Christmas (1993) är en halloween och julfilm i ett! Jack Skellington som bor i Halloweentown är less på att skrämmas, men hamnar i Christmastown och får en ny, trevlig syn på tillvaron.

Edward Scissorhands (1990) är ännu en film av Tim Burton med Winona Ryder och Johnny Depp i huvudrollen. En ung man med saxar istället för händer lever ett ensamt liv, tills han en dag möter en tjej från samhället som introducerar honom till sin värld.

En skräckfilm för de som vågar: Halloween (1978) Femton år efter att ha mördat sin syster på Halloween-natten 1963 flyr Michael Myers från ett mentalsjukhus och återvänder till den lilla staden Haddonfield för att döda igen.

Sjätte sinnet (1999) En liten pojke berättar för en barnpsykolog varför han lever i ständig rädsla - han kan nämligen se och tala med de döda. Psykologen beslutar sig för att ta sig an fallet. Bruce Willis och Haley Joel Osment har huvudrollerna i denna klassiker.

Familjen Addams (1991) är en märklig familj som bor i ett gammalt hus. Två bedragare försöker lura till sig familjens förmögenhet genom att påstå att Gomez Addams bror har hittats.