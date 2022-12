Livepodd med Olof Lundh till kommer till Kalmar

Turnéplan:

2023-03-01 Helsingborg, The Tivoli

2023-03-09 Malmö, Moriska Paviljongen

2023-03-11 Uppsala, Katalin And All That Jazz

2023-03-12 Skellefteå, Sara Kulturhus

2023-03-16 Landskrona, Landskrona Teater

2023-03-17 Kalmar, Kalmar Teater

2023-03-28 Stockholm, Södra Teatern

2023-03-29 Göteborg, Pustervik