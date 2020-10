Lokalt band livestreamar konsert från Kalmarsalen

Kalmarbandet Tidvatten har under våren och sommaren släppt två stycken singlar och i slutet av oktober släpps det självbetitlade debutalbumet. Lanseringen kommer att göras under storslagna former genom en livestreamad konsert från Kalmarsalen.

Under konserten kommer bandet att spela hela sin debutskiva, som spelades in under tre dagar. Soundet på skivan är tänkt att spegla hur bandet låter live, därför har man producerat albumet genom att spela in grunderna med trummor, bas och gitarr live i studion.