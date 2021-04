Filmtipset

Mysigt animerat äventyr

Raya and the Last Dragon (Film, ute nu på bio och Disney+)

Med filmer som “Zootopia” (2016), “Moana” (2016) och “Frozen II” (2019) har Disney Animation minst sagt hållit fanan högt även på senare år, långt efter deras “guldålder” ett antal årtionden bakåt i tiden. I “Raya and the Last Dragon” (2021), deras senaste skapelse, möter vi den rådiga och envisa tonårstjejen Raya (Kelly Marie Tran) som sveper runt i ett postapokalyptiskt landskap ombord sin enorma rullande armadillo Tuk Tuk. Fast besluten om att väcka den gamla världen (och hennes far) till liv igen ger hon sig ut på jakt efter Sisu (Awkwafina), den sista draken, vars magi är nyckeln till världens återfödelse. Ett fartfyllt, oväntat känslosamt och utsökt animerat äventyr för hela familjen tar sin början och hela resan är en fröjd. Influenserna från asiatisk kultur och design höjer estetiken och de vassa martial arts-actionscenerna regerar.