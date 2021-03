Ny musikfestival ska sätta regionen på kartan

Live at Heart Southeast arrangeras i samarbete med Live at Heart, Örebro, Länsmusiken i Kalmar Län, Talentcoach och kommunerna Hultsfred, Kalmar och Oskarshamn samt Region Kalmar län. Festivalen blir också avslutningen på EU-projektet INES, The Innovation Network of European Showcases. En showcasefestival är en plats för nätverkande och en plattform för musik, upptäckande och lärande. De kombinerar livemusik, konferenser och andra mötespunkter för människor i musikbranschen världen över. Festivalen innehåller paneler, musik och möten som främst riktar sig till musikbranschen.

Talentcoach är ett artistutvecklingsprogram baserat i Kalmar län där de ger unga musiker och kommande artister verktygen för att bygga karriärer och en chans att försörja sig på musik.

Live at Heart är Sveriges största och äldsta showcasefestival som i år arrangeras som en hybridfestival mellan den 1-4 september i centrala Örebro.