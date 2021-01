Filmtipset

Oemotståndligt skruvad maffiatårta med extra allt

First Love (Film, ute som digital hyrfilm)

Med sin häpnadsväckande rika filmografi har regissören Tahashi Miike gjort sig ett namn som provokatör och mästare på att chockera. Han rör ofta om i filmvärldens gryta och har länge fört ett blodigt krig mot alla typer av censur, både i sitt hemland Japan och världen över. Ibland faller hans ultravåldsamma genrefilmer kritiker i smaken (som i fallet med 1999 års hyllade “Audition”) och ibland blir de nya älsklingar för den kultfilmsvurmande midnattspubliken (exempelvis utmanande “Ichi the Killer” från 2001).

Trots att han har kläckt ur sig över 100 filmer(!) på mindre än 30 år visar han inga som helst indikationer på att sakta ner. Det senaste alstret “First Love”, en färgstark maffiatårta som tilltalar båda ovan nämnda läger, är snarare ett krutladdat bevis på raka motsatsen. Filmen kretsar kring den unga boxaren Leo (Masataka Kubota) som bestämmer sig för att skydda en psykiskt plågad eskort som jagas av diverse busar i den japanska undre världen. Detta sätter honom i direkt kollisionskurs med en korrupt polis, en klumpig yakuza-förrädare, en hämndlysten gangsterfru och en enarmad kines. Den mordiska skaran hade kunnat skrämma bort vem som helst, men Leo har just fått ett läkarbesked om en obotlig hjärntumör och har därför inget att förlora.

Samtidigt som de mest inbitna Miike-dyrkarna lär bli helnöjda har den här filmen även fått fina recensioner hos giganter som The New York Times och The Washington Post, vilket är ytterst välförtjänt. Storyn är varken innovativ eller särskilt tematiskt kittlande, men Miikes lekfulla visuella finess och oemotståndliga flärd gör likväl att den lyfter till skyarna. Den som söker efter en störtskön och skamlöst underhållande genrestänkare med lika mycket blodigt katana-våld som passionerad kärlek har hittat hem.