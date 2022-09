Filmtipset

Pampigt och påkostat när ”Sagan om ringen” återvänder

Detta är en recension i Kalmarposten. En recension är en kritikers bedömning av ett konstnärligt verk.

The Lord of the Rings: The Rings of Power (Serie, Amazon Prime Video, nytt avsnitt varje fredag)

Med tanke på de hisnande resurser som krävs för att realisera J.R.R. Tolkiens mytomspunna och vidsträckta Midgård är det inte särskilt oväntat att en serie som utspelar sig i den världen visade sig bli tidernas överlägset dyraste. Lyckligtvis tycks både inbitna Tolkien-fans och mer ledigt intresserade fantasynoviser, dit jag räknar mig själv, känna att “The Rings of Power”-pengarna har spenderats väl.

Tusentals år innan händelserna i Peter Jacksons båda filmtrilogier har de blodtörstiga orcherna något ondsint i görningen (som alltid) och leds av en mystisk figur i skuggorna. Kanske är det ingen mindre än Sauron, mörkrets härskare? Rykten om deras framfart når olika hörn av Midgård och unga alven Galadriel (här spelad av Morfydd Clark som lever upp till Cate Blanchetts tidigare tolkning av rollen) är fast besluten om att stoppa dem innan det är för sent. Karaktärer som hobbiten Nori (Markella Kavenagh), alvsoldaten Arondir (Ismael Cruz Córdova) och dvärgprinsen Durin IV (Owain Arthur) dras också med i hennes kamp.