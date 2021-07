Pigg och härligt köttig slasher-trilogi hyllar genrens klassiker

Fear Street (Filmtrilogi, Netflix)

Leigh Janiak, regissören bakom indieskräckisen “Honeymoon” (2014), är dock inte blyg för en utmaning och har tillsammans med Netflix producerat en storslagen slasher-trilogi baserad på R. L. Stines hyllade “Fear Street”-böcker. “Fear Street Part One: 1994” (släpptes 2/7), “Fear Street Part Two: 1978” (släpptes 9/7) och “Fear Street Part Three: 1666” (släpps 16/7) kretsar alla kring ungdomarna i det hemsökta amerikanska samhället Shadyside och skildrar hur smärtan i historiens vingslag ekar fram i tiden, årtionde för årtionde. Allt lidande och alla hemskheter (oftast i form av helt vanliga människor som helt plötsligt blir kallblodiga mördare och går bärsärk) som drabbar Shadyside-invånarna tycks nämligen kunna spåras tillbaka till avrättningen av en misstänkt häxa, Sarah Fier (Elizabeth Scopel), på 1600-talet. Den envisa och luttrade tonårstjejen Deena (Kiana Madeira) är fast besluten om att få ett stopp på häxans obevekliga skräckvälde, en gång för alla.