Filmtipset

Sacha Baron Cohens bästa figur återvänder

Borat Subsequent Moviefilm (Film, Amazon Prime Video)

Lagom till det amerikanska presidentvalet står för dörren har den hysteriskt roliga komikern och kameleonten Sacha Baron Cohen blåst liv i sin bästa karaktär igen. Borat, den inkompetenta journalisten från Kazakstan som vi först mötte i “Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” (2006), är nämligen tillbaka på amerikansk mark. I vanlig ordning skruvar Baron Cohen upp figurens sexistiska och rasistiska fördomar och sätter dit folk på komiskt vis i deras förbluffande reaktioner.