Shakespeare-tragedi i storartad och aktuell modern tappning

Succession (Serie, HBO Nordic, premiär för säsong tre 18/10)

Redan halvvägs in i den fenomenala första säsongen av "Succession" stod det klart att vi höll på att bevittna födelsen av en ny serieklassiker och nu, när en tredje säsong som är minst lika stark som de två föregående är här så är det cementerat bortom alla tvivel. Parallellerna till William Shakespeares klassiska "Kung Lear" är uppenbara och genomsyrar hela serien, men likt i Akira Kurosawas "Ran" har storyn flyttats till en annan tid och värld. Pjäsens tematik om den brutala rivaliteten och till och med fientligheten som kan uppstå inom en familj med mycket makt är tidlös, och medievärlden med sin "kill or be killed"-mentalitet är en tacksam modern skådeplats.