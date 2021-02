Skivmässan gick av stapeln: ”En överraskning”

Mässor och andra evenemang har ställts in på löpande band under året, men under lördagen gick skivmässan av stapeln på Akademikrogen i Kalmar. KalmarPosten passade på att mingla runt bland besökarna.

Kalmar • 2020-10-03 18:20