Sonja Aldén tog med familjen till trädgårdsspelningen på Öland

”Efter att restriktionerna släpptes så sent och vi hade hunnit ställa in planerade evenemang i Gillberga stenbrott på norra Öland så ställde vi i Källa Hembygdsförening snabbt om när vi fick frågan från Sonja om ett turnéstopp. Vi fick i år igång en caféverksamhet med en tjej som hyrt in sig hela högsäsongen och därigenom en öppen hembygdsgård alla dagar när det är mest folk på ön. När Källafiket kom på plats bestämde vi snabbt att försöka få till ett par konserter", förklarar Tobbe Gustavsson som är konsertansvarig.