Spännande mordgåta driver välspelad och oförutsägbar prestige-serie

The Undoing (Miniserie, HBO Nordic, nya avsnitt måndagar)

Efter den välförtjänt hyllade serien “Big Little Lies” (2017-2019) kunde man inte annat än att sukta efter ett nytt samarbete mellan skaparen David E. Kelley och den alltid lika elektriska skådespelaren Nicole Kidman. Väntan är över, för just nu är de aktuella med

Serien är baserad på Jean Hanff Korelitzs bästsäljande bok “You Should Have Known” (2014) och handlar om New York-terapeuten Grace (Kidman) som hamnar mitt i en “shitstorm” och mediacirkus av sällan skådat slag. Hennes fragila överklasstillvaro slås nämligen i spillror när hennes make, den högt aktade onkologen Jonathan (Hugh Grant), blir huvudmisstänkt för ett bestialiskt mord på en ung kvinna i deras bekantskapskrets. I takt med att polisutredningen fortgår får Grace och hennes son Henry (Noah Jupe) veta mer och mer chockerande information om den äkta hälft och pappa som de trodde att de kände, men är han verkligen den kallblodiga mördare som han målas upp som?