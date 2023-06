Strage om showen, festivaler och frihetskänsla: ”Jag gillar hybris”

– Showen handlar om festivalers betydelser. Vilken funktion fyller festivaler och varför behöver vi dem? Jag berättar om mina egna erfarenheter av festivaler och vilka känslor man får av dem. Hur festivaler kan leda till ett visst mått av övermod. Man tänker att man kan lyckas med vad som helst. Jag utgår lite från en filmscen i filmen ”Almost Famous”. I den finns en scen där en rockstjärna klättrar upp på ett tak och vrålar ”I am a golden god” och sen kastar sig ner i en pool. Den känslan vill jag dels återskapa och få folk att relatera till, säger Fredrik Strage.

Under showen kommer publiken att få ta del av Strages rapporter från sitt liv vid kravallstaketen. Men det blir ett speciellt fokus på två mytomspunna svenska megafloppar till festivaler. Den ena festivalen skulle bli ett svenskt Woodstock och den andra skulle stoppa spridningen av kärnvapen.

– Det är många festivalarrangörer som tänkt ”I am a golden god” och sen betalat obscent mycket pengar för någon artist som kanske ingen egentligen vill se. Men det är lätt att intala sig själv att man är odödlig. Du står och ser att du bokat artister som det kommit 30 000-40 000 personer för att se. Kanske vill du då växa och bli ännu större. Det där gäller även i viss mån festivalbesökarna.

– Jag bläddrade i en sådan här glassig flygbolagstidning och där var det en intervju med Elton John, han skulle till Ibiza och spela på en festival. Då frågade tidningen Elton John om vilken som var hans första festival. Och han svarar: ”Det måste ha varit Festival of the Midnight Sun in Mantorp Sweden. Jag tänkte: ”Vad i hela friden är det där för någonting?” Jag är uppvuxen i Linköping, bredvid Mantorp, och har aldrig hör talas om det där.