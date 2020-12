Filmtipset

Streep improviserar fram stordåd i Soderbergh-experiment

Foto: Peter Andrews, HBO Nordic

Let them all talk (Film, HBO Nordic)

Steven Soderbergh, filmskaparen och geniet bakom “Traffic” (2000), “Ocean’s Eleven”-trilogin (2001-2007) och “Magic Mike” (2012), har varit på experimentellt och lekfullt humör under de senaste åren. Hans två filmer “Unsane” (2018) och “High Flying Bird” (2019) filmade han med en iPhone och i tv-serien “Mosaic” (2018) kunde tittaren till viss del själv styra avsnittens perspektiv med en tillhörande app. Nu är det dags för ett helt nytt experiment, då filmen “Let them all talk” (2020) är producerad med ett väldigt okonventionellt och sparsamt manus (skrivet av Deborah Eisenberg). Istället för fullständiga scener fick skådespelarna bara kortfattade direktiv om scenernas riktning, för att sedan improvisera fram dialog och detaljer i stunden.

Berättelsen utspelar sig under en veckolång kryssning från USA till England och fokuserar på den syrliga författaren Alice (Meryl Streep) som reser mot brittiska öarna för att ta emot ett prestigefyllt pris för sitt skrivande. Hon har bjudit med sig två jämnåriga väninnor (Dianne Wiest och Candice Bergen) som hon inte har träffat på tiotals år och sin brorson Tyler (Lucas Hedges). Vad hon inte vet är att hennes nya agent Karen (Gemma Chan) också är med på fartyget och försöker luska ut vad Alices hemliga kommande roman handlar om. I takt med att dagarna ute på Atlanten passerar börjar ouppklarade konflikter, frustrationer och obesvarad kärlek bubbla fram.