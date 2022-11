Sublim mix av romantik & kannibalskräck

Bones and All. Biopremiär 25/11. (Bio)

I allt från berättarstil till ton känns det som att filmerna “Call Me By Your Name” (2017) och “Suspiria” (2018) inte skulle kunna bli mer olika. Den förstnämnda är ett hjärtskärande romantiskt drama och den andra är en bloddrypande skräckfilm med mordiska häxor. Likväl kommer de från samma visionär till regissör, italienska Luca Guadagnino. Hans senaste film “Bones and All” (2022) känns lite som en kombination av de föregående två och även om det låter smått absurt så är det hans tredje fullträff i rad. Camille DeAngelis roman med samma namn adapteras med lika mycket visuell briljans som unik flärd.