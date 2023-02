Sylvasst och hjärtskärande om vänner som gör slut

The Banshees of Inisherin (Film, bio)

Brendan Gleeson och Colin Farrell i filmen The Banshees of Inisherin.

Brendan Gleeson och Colin Farrell i filmen The Banshees of Inisherin. Foto: Walt Disney Pictures Sverige

“Jag vill inte vara din vän längre”. Så enkelt men emotionellt brutalt förmedlas huvudtemat i Martin McDonaghs niofaldigt Oscarsnominerade nya film “The Banshees of Inisherin” (2022). Efter att ha porträtterat krisande yrkesmördare i “In Bruges” (2008), krisande manusförfattare (och psykopater) i “Seven Psychopaths” (2012) och krisande småstadsbor i “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (2017) är det nu ett krisande radarpar som sätts under lupp.