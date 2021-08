The Suicide Squad (Film, bio)

De högerextrema konspirationsteoretiker som under 2018 grävde fram osmakliga sociala medie-inlägg som James Gunn (filmskaparen bakom de två “Guardians of the Galaxy”-filmerna i Marvel Cinematic Universe) skrev under sin tid som provokatör och satiriker trodde nog först att de hade vunnit.

Inläggen blev virala, skandalen blossade upp explosionsartat och Gunn fick snabbt sparken av Disney (som äger Marvel) under förarbetet med tredje “Guardians of the Galaxy”-filmen. Efter det utvecklades saker och ting inte riktigt som internetmobben förväntade, då en ångerfull Gunn till slut fick tillbaka Marvel-jobbet efter åtta månader i limbo. Innan dess såg Marvels största konkurrent Warner Brothers sin chans och fiskade upp Gunn och gav honom fria händer att ta sig an vilka karaktärer som helst i deras DC Comics-universum. Med tanke på att DC har legender som Batman, Superman och Wonder Woman i sin repertoar var det oväntat att valet föll på en fristående uppföljare till 2016 års flopp “Suicide Squad”.