Åtal: Förföljde kvinna även via swish

Mannen ska under fem månader, fram tills att han greps i slutet av oktober, ha trakasserat kvinnan på en rad sätt. Han ska ha stått utanför hennes bostad, ringt på hennes dörr, ringt telefonsamtal, skickat meddelanden via sociala medier, via mejl och brev, till och med via Swish. Budskapen har varit av det otrevligare slaget.