Dubbla inbrott - tjuvar sågade hål i tak

I vilken ordning inbrotten har skett är oklart, men sättet de har skett på har vissa likheter. På båda platserna har exempelvis tjuvarna tagit sig upp till andra våningen och brutit upp ett fönster som de gått in genom.

– På Målerås läder har de via fönstret kommit in på vinden och därifrån har de sågat ett hål i taket på lokalen under, säger polisens presstalesperson Robert Loeffel.