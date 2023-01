Här kan du låna fröer på biblioteket: ”Vi vill bidra till odlingsglädje”

– Vi är några stycken på biblioteket som är fröintresserade, så vi har fått till ett bra grundbestånd. Tanken är att vi ska ställa ut den här lådan i början på mars så att låntagare kan komma in och låna fröer.

– Man plockar med sig fröer, odlar efter bästa förmåga och när man skördar och får fröer lämnar man in det till oss igen så förvarar vi dem till nästa säsong – och så börjar det om igen.

– Det är bara att lämna in. Vi blir glada ju fler fröer och olika sorter vi får in. Man kan lämna in det när som helst – året om.