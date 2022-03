Joelskogens camping byter namn och får ny arrendator – så blir den nu

– Det känns jättepositivt och vi är riktigt taggade på det här både jag och Jenny. Vi gör inte detta för att leva på det, utan för att det är ett kall. Just den här campingen är en fantastisk pärla i Nybro, säger Daniel Olsson, och tillägger:

– Men man ska inte sticka under stolen med att inom 10-20 mil så lockar Öland. De som reser från Skåne, Västkusten eller Norrland har oftast Öland i sikte. Därför är upplägget för campingen sådant att platsen här går att förboka. Om man vill ta en dagsutflykt och köra och titta på något så har man sin plats kvar när man kommer tillbaka till Nybro. Det är billigare för gästerna att bo här än på Öland, säger Daniel Olsson.

På campingen ska Daniel och Jenny satsa på ett digitalt system där kunden till stor del får sköta sig själv. Gästen väljer en plats, betalar och får en kod, kör in och kopplar på strömmen. Sedan kan Daniel och Jenny hålla kontakten med gästerna via sms. Under vistelsen kan de även skicka ut sms till incheckade gäster om vilka aktiviteter som är på gång på campingen.