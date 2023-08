Klättrade upp på balkong, knivskar man och krossade fönster

Mannen i bostaden berättar att han filmade händelsen och plötsligt gjorde gärningsmannen en svepande rörelse mot honom som fick honom att rygga tillbaka. I samband med det kände han att det brände till på halsen och på en hand. Det visade sig att han blivit skuren av ett vasst föremål och det började blöda. Han gick in i lägenheten och såg hur gärningsmannen höll en kniv i handen. När gärningsmannen står på balkongen tar han fram en stor sten och krossar rutan i dörren. Därefter går gärningsmannen in och mot toaletten där kvinnan låst in sig. Gärningsmannen hotar även mannen under händelseförloppet, men lämnar sedan platsen.