Man kom ut på morgonen och hittade kraschad bil på gatan

– Han somnade om, men vid 06-tiden gick han ut. Då ser han att någon har kört in i målsägarens brevlåda, vidare in i kommunens lyktstolpe och slutligen in i grannarnas mur och grind. Bilen står faktiskt kvar med trasig fönsterruta och utlösta krockkuddar och glassplitter. Det fanns ingen kvar i bilen, föraren har avvikit från platsen, säger polisens presstalesperson Eva-Lotta Hermansson Truedsson.