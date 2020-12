Man som swish-ofredade exet frias på flera punkter

Mannen skickade över små summor till den före detta flickvännen, bara för att kunna skicka budskap till henne via swish.

Enligt stämningsansökan hade mannen förföljt sin före detta flickvän under flera månader - stått utanför hennes bostad, ringt på dörren, ringt telefonsamtal, skickat meddelanden via sociala medier, mejl och brev, till och med via Swish.