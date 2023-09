Netto-noll klimatpåverkan när skolgrunden lades i morse – första försöket i Sverige

– I tillverkningen av cement släpps mycket koldioxid ut. Det vi har släppt ut i koldioxid under hela processen – tillverkningen, transport, hantering och hela vägen fram till arbetsplatsen – kompenserar vi. Utsläppen kompenseras av biokol som gjuts in i plattan. Biokol består av kol som tidigare bundits in genom fotosyntesen. Det unika i detta fall är att Skanska inte köper några externa utsläppsrätter, utan i egen verksamhet fixerar koldioxid från atmosfären genom egen produktion av biokol som vi gjuter in. Slutprodukten blir en netto noll klimatavtryck.