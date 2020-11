Nybroson släpper albumet Lortbron: ”Blir intimt och personligt”

Kim Warsén, som går under artistnamnet War San, släpper i november sitt första instrumentala album som har fått titeln Lortbron. Kim kommer ursprungligen från Nybro, och titeln Lortbron är inspirerat efter platsen som hemstaden byggdes på.

Albumet släpps via skivbolaget Transnational Records och består av pianospel, orgel och fältinspelningar från lokala platser men även från andra platser i Sverige. Bland annat hörs vattenfall i Norrland, buddhistiska klockor, vind och fåglar.

Skivan finns att köpa via Kim Warsén under artistnamnet War San, på bokhandlar och i musikaffären i Nybro, men går även att låna på biblioteket i Nybro. Skivan har gått att förbeställa men finns från den 11 november även att lyssna på via digitala plattformar.