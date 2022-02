I fredags kväll kördes en cyklist på av en misstänkt rattfyllerist på Grönvägen i Nybro. Cyklisten, som är en man i 75-årsåldern fördes till Länssjukhuset i Kalmar med livshotande skador, men förflyttades till Linköping för vidare vård. Det meddelade Region Kalmar län under lördagen.

Via en skadelägesrapport går Region Östergötland under söndagen ut med att mannens tillstånd nu har gått från livshotande till allvarligt. Han har allvarliga skador och har opererats akut och lagts in på intensivvårdsavdelningen.