Skogsbranden i Nybro kommun: ”Branden är omringad”

Strax efter klockan åtta på tisdagen berättade vakthavande befäl Anders Palmgren på räddningstjänsten Sydost att ett intensivt släckningsarbete pågått under hela natten.

Vid samma tid var 25 personer med fordon från räddningstjänsten på plats från olika håll i länet. Tidig morgon bekämpade räddningstjänsten fronten, men ännu är inte branden under kontroll.

– Vi kunde ringa in branden under natten och vi har lyckats bygga så vi har slangledning runtom och så har vi gått med stora gödselspridare och blött ner närliggande mark. De jobbar på bra, säger Anders Palmgren.

Personalen byttes av tidigt på tisdagsmorgonen. Precis som under gårdagen så väntar räddningstjänsten in helikoptrar som kan vattenbomba området under dagen.